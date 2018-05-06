معالي السيد جواد بن سالم العريض يستقبل سفير دولة الامارات بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة المنامة في 06 مايو/ بنا / استقبل معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء هنأ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء سمو السفير بتعيينه سفيراً لبلاده بالمملكة متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح في اداء مهماته الدبلوماسية من خلال دعم وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف الأصعدة نظراً لما يحظى به البلدان من وشائج القربى والمصير المشترك مشيداً معاليه بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع القيادتين وشعبهما من روابط متميزة معرباً لسمو السفير على انه سيلقى الدعم الكامل والمساعدة من قبل المسئولين في الحكومة من أجل تسهيل مهام عمله لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين .



ومن جانبه أعرب سمو السفير عن بالغ شكرة واعتزازه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لما لقيه من حفاوة وتكريم اثناء الزيارة وكذلك لما لقيه من حفاوة وتكريم من قبل المسئولين في المملكة مؤكداً على أن العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين تشكل مثالاً يحتذى به في العلاقات الأخوية على كافة الأصعدة بين الأشقاء وانه في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين سيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق ما يصبو اليه الشعبين الشقيقين في ظل قيادتيهما الرشيدتين .





ح ب/خ.س



بنا 0710 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/06 - 45 : 10 AM