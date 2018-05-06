"التنمية السياسية" يقيم "مهارات القادة ورسالة الدولة" المنامة في 06 مايو/ بنا / انطلاقًا من حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على تمكين الشباب البحريني لمهارات الخطاب السياسي؛ والمساهمة في إعداد كوادر وطنية شابة؛ ينظم المعهد دورة بعنوان "مهارات القادة ورسالة الدولة"، من 6-10 مايو بفندق الخليج قاعة المرجان من الساعة 4:30-9:30 مساءً، وذلك ضمن برنامج مهارات الخطاب السياسي الذي خصصه المعهد هذا العام لفئة الناشئة والشباب من سن 18-33 عامًا؛ حرصًا منه على إثراء العمل السياسي الوطني بما يدعم أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وتأتي هذه الدورة خصيصًا للمشاركين بمسابقة كتابة الخطاب السياسي التي أطلقها المعهد لثلاث دورات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث عملت المسابقة على اكتشاف المواهب الشابة في مجال كتابة الخطاب السياسي فيما تأتي هذه الدورة لتعمل على تنميتها وصقل مهاراتها وتهيئتها لتكون كوادر سياسية وإعلامية قادرة على إثراء واستدامة العمل السياسي الوطني دعمًا للمسيرة الديمقراطية في المملكة.



كما يسعى المعهد من هذه المبادرة إلى تعزيز جهوده الرامية الى تشجيع الشباب وتأهيلهم للمشاركة في العمل السياسي من خلال تنمية مهاراتهم في مجال الخطابة السياسية، والتي تشكل مظهرًا هامًا من مظاهر التقدم الاجتماعي والسياسي.



وستتضمن الدورة 4 أقسام على مدى خمسة أيام؛ تتناول في القسم الأول مهارات صياغة الخطاب السياسي ، والقسم الثاني يتطرق إلى مهارات التناظر السياسي؛ فيما يشمل القسم الثالث تعريف المشاركين بكيفية إلقاء الخطاب السياسي، أما القسم الرابع فسيقدم تدريبات عملية حول مهارات التعامل مع وسائل الاعلام.



يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.





خ.س



بنا 0629 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/06 - 34 : 09 AM