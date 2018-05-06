قمة بين مون وترمب تسبق مباحثات قمة ترمب وكيم واشنطن في 06 مايو/ بنا / يعقد الرئيس الامريكي دونالد ترمب والرئيس الكوري الجنوبي لقاء قمة في 22 مايو الجاري بواشنطن تسبق مباحثات القمة المزمع عقدها بين الرئيس الأمريكي ونظيره الشمالي.



وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الكوري الجنوبي والرئيس الأمريكي سيواصلان جهودهما التنسيقية حول التطورات بشأن الملفات ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية ، وأن الاجتماع سيناقش تحضيرات اجتماع القمة المرتقب بين ترمب وكيم.



وكان الرئيس ترمب أبدى رغبته مؤخرا في عقد القمة المرتقبة في القرية الحدودية "بان مون جوم" على غرار مباحثات القمة بين الكوريتين.



من جهته، أكد مكتب الرئاسة في سيئول "البيت الأزرق" ان الاجتماع سيركز على مناقشة جوانب ضمان نجاح مباحثات القمة بين ترمب وكيم.



ومن المرتقب ان يشكل اجتماع القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ أرضية صلبة لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي بشكل نهائي.





خ.س



بنا 0609 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/06 - 16 : 09 AM