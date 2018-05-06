مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/06 - 09 : 08 AM
المنامة في 6 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:
سمو الشيخ خالد بن حمد: هدفنا تعزيز العمل الإنساني بـالمجتمـع وغـرسـه فـي نفــوس الشبـــاب.
/وزير الإعلام يشيد بإبداعات الكوادر البحرينية الشابة ويحذر من سوء استخدام وسائل الإعلام في الإساءة للغير.
/وزير الأشغال يرفض مقترحا بلديا بإقامة جسر جديد يربط جسر الشيخ عيسى بمطار البحرين الدولي.
/الرئيس التنفيذي لـ "ممتلكات": تفاؤل بخروج الاقتصاد البحريني من حالة التباطؤ.
/الخدمة المدنية: 16 مليون دينار وفورات جراء الاستعانة بالقطاع الخاص.
/"الضمان الصحي" على طاولة "الشورى" اليوم.
/أكثر من 35 ألف زائر لمهرجان التراث السنوي الـ26.
/البحرين تحضر في منتدى الذكرى الـ30 لدخول كوريا الجنوبية اتفاقية التراث العالمي.
/مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية.
/جمعية التوحديين تنظم فعالية لتوعية الجمهور باضطراب التوحد.
/المدير المنتدب لمعهد البحرين للضيافة: ملتزمون بجودة التعليم والتدريب للشباب البحريني بمجال الضيافة والسياحة.
/المجلس الأعلى للبيئة يطلق أول حملة غوص لتنظيف محمية نجوة بولثامة البحرية.
/وزارة الصحة تقيم ندوة علمية حول مستجدات (مشكلات مفصل الحوض).
/محافظ المحرق: حكمة جلالة الملك تسير بالبحرين نحو الإنجازات.
/بدء تلقي المشاركات بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.
/بدء عملية فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين.
/واشنطن تفشل في تمرير بيان في مجلس الأمن يدين تصريحات عباس عن اليهود.
/اعتقال اليكسي نافالني وأكثر من ألف من أنصاره خلال تظاهرات ضد بوتين.
/مصدر في مرجعية النجف: السيستاني حرّض ضد وكلاء إيران في العراق.
/احتفال في ألمانيا بمرور 200 عام على ميلاد كارل ماركس.
/عشرات الآلاف يتظاهرون في وسط باريس رفضا لإصلاحات ماكرون.
/محللون: أوضاع إيران تتجه نحو ثورة للإطاحة بالنظام.
/روحاني ينتقد القرار القضائي بحجب تطبيق «تلغرام» في إيران.
/بريطانيا تؤيد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية.
/واشنطن تتحصن.. بوحدة للحرب الإلكترونية.
/قتلى من جنود النظام السوري بمعركة (الحجر الأسود).
/غارات للتحالف العربي على معقل الحوثيين بصعدة.
/الرئيس الامريكي بوش الأب يغادر المستشفى في ولاية تكساس.
/ترهيب وتهديد لمنافسي "حزب الله" في لبنان في الانتخابات البرلمانية.
/حملات لطرد الملحق الثقافي الايراني بالجزائر.
و.ش
بنا 0457 جمت 06/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/06 - 09 : 08 AM