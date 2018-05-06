مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 6 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:

سمو الشيخ خالد بن حمد: هدفنا تعزيز العمل الإنساني بـالمجتمـع وغـرسـه فـي نفــوس الشبـــاب.

/وزير الإعلام يشيد بإبداعات الكوادر البحرينية الشابة ويحذر من سوء استخدام وسائل الإعلام في الإساءة للغير.

/وزير الأشغال يرفض مقترحا بلديا بإقامة جسر جديد يربط جسر الشيخ عيسى بمطار البحرين الدولي.

/الرئيس التنفيذي لـ "ممتلكات": تفاؤل بخروج الاقتصاد البحريني من حالة التباطؤ.

/الخدمة المدنية: 16 مليون دينار وفورات جراء الاستعانة بالقطاع الخاص.

/"الضمان الصحي" على طاولة "الشورى" اليوم.

/أكثر من 35 ألف زائر لمهرجان التراث السنوي الـ26.

/البحرين تحضر في منتدى الذكرى الـ30 لدخول كوريا الجنوبية اتفاقية التراث العالمي.

/مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية.

/جمعية التوحديين تنظم فعالية لتوعية الجمهور باضطراب التوحد.

/المدير المنتدب لمعهد البحرين للضيافة: ملتزمون بجودة التعليم والتدريب للشباب البحريني بمجال الضيافة والسياحة.

/المجلس الأعلى للبيئة يطلق أول حملة غوص لتنظيف محمية نجوة بولثامة البحرية.

/وزارة الصحة تقيم ندوة علمية حول مستجدات (مشكلات مفصل الحوض).

/محافظ المحرق: حكمة جلالة الملك تسير بالبحرين نحو الإنجازات.

/بدء تلقي المشاركات بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.

/بدء عملية فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين.

/واشنطن تفشل في تمرير بيان في مجلس الأمن يدين تصريحات عباس عن اليهود.

/اعتقال اليكسي نافالني وأكثر من ألف من أنصاره خلال تظاهرات ضد بوتين.

/مصدر في مرجعية النجف: السيستاني حرّض ضد وكلاء إيران في العراق.

/احتفال في ألمانيا بمرور 200 عام على ميلاد كارل ماركس.

/عشرات الآلاف يتظاهرون في وسط باريس رفضا لإصلاحات ماكرون.

/محللون: أوضاع إيران تتجه نحو ثورة للإطاحة بالنظام.

/روحاني ينتقد القرار القضائي بحجب تطبيق «تلغرام» في إيران.

/بريطانيا تؤيد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية.

/واشنطن تتحصن.. بوحدة للحرب الإلكترونية.

/قتلى من جنود النظام السوري بمعركة (الحجر الأسود).

/غارات للتحالف العربي على معقل الحوثيين بصعدة.

/الرئيس الامريكي بوش الأب يغادر المستشفى في ولاية تكساس.

/ترهيب وتهديد لمنافسي "حزب الله" في لبنان في الانتخابات البرلمانية.

/حملات لطرد الملحق الثقافي الايراني بالجزائر.









و.ش



بنا 0457 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/06 - 09 : 08 AM