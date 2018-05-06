اللبنانيون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب أول برلمان منذ نحو عقد من الزمن بيروت في 6 مايو/بنا/ يتوجه اللبنانيون اليوم الأحد على صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن.



ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للفوز بأصوات 3,7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب للوصول الى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

وتفتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 1880 مركز اقتراع موزعة على 15 دائرة انتخابية، وسط اجراءات أمنية مشددة. إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية وفق وزارة الداخلية اللبنانية.



وتجري الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته ثلاث مرات متتالية .



س.ي



بنا 0303 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/06 - 20 : 07 AM