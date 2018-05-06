ترامب يبحث مع تيريزا ماي قضيتي ايران وكوريا الشمالية

واشنطن ولندن في 6 مايو /بنا/ اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن قضايا الاتفاق النووي الإيراني والقضية النووية في كوريا الشمالية مؤكدا التزامه بضمان عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي.



من ناحية اخرى يبدأ وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد زيارة تستمر يومين لواشنطن يناقش خلالها ملفات إيران وسوريا وكوريا الشمالية حسب ما أعلن مكتبه.



وسيلتقي الوزير البريطاني نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومسؤولي السياسة الخارجية في الكونغرس.



وقال جونسون إن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان في ما يتعلق بكثير من مسائل السياسة الخارجية في العالم.



وأضاف ان بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون متحدون في جهود بلاده لمعالجة هذا النوع من سلوك إيران الذي يجعل منطقة الشرق الأوسط أقل أمانًا بما يشمل أنشطتها على الإنترنت ودعمها لجماعات مثل حزب الله وبرنامجها الصاروخي الخطير".





س.ي



بنا 0146 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/06 - 26 : 05 AM