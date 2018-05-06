مصرع 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني غرب تعز باليمن

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2018/05/06 - 04 : 02 AM
عدن في 6 مايو /بنا/ لقي أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب العشرات جراء المعارك التي خاضتها قوات الجيش اليمني ضد المليشيا الانقلابية في منطقة البرح غربي محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، وسيطرت على الطريق الرابط بين البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري .
وأوضح المصدر في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن طلائع الجيش وصلت إلى مفرق البصل في منطقة البرح وتمكنت من قطع الخط الترابي بين منطقة البرح ومديرية مقبنة الذي يعد خط الامداد الوحيد للمليشيا في مقبنة من اتجاه البرح .
س.ي
بنا 2212 جمت 05/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/06 - 04 : 02 AM