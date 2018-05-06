مصرع 30 حوثيا بنيران الجيش اليمني غرب تعز باليمن

عدن في 6 مايو /بنا/ لقي أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب العشرات ‏جراء المعارك التي خاضتها قوات الجيش اليمني ضد المليشيا الانقلابية ‏في منطقة البرح غربي محافظة تعز جنوب غرب اليمن.‏



وأفاد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرخام ‏الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، وسيطرت على الطريق الرابط بين البرح وكهبوب، ‏وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري .‏



وأوضح المصدر في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن طلائع ‏الجيش وصلت إلى مفرق البصل في منطقة البرح وتمكنت من قطع الخط الترابي بين منطقة ‏البرح ومديرية مقبنة الذي يعد خط الامداد الوحيد للمليشيا في مقبنة من اتجاه البرح .‏





س.ي



بنا 2212 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/06 - 04 : 02 AM