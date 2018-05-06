مقتل 27 عنصراً من قوات النظام السوري في حادث سير جنوب حلب

دمشق في 6 مايو/بنا/ لقي 27 عنصراً من قوات النظام السوري حتفهم في حادث سير على طريق حلب - إثريا جنوب حلب .



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام لم تسمها إن 27 عنصراً من قوات النظام السوري قُتلوا وأُصيب 4 آخرون بجروح حالتهم حرجة في حادث تصادم سيارة شاحنة تقلهم مع شاحنة تحمل مواد نفطية ما أدى إلى انقلاب الشاحنة التي تحمل العسكريين ومصرع معظمهم على طريق حلب - إثريا ".



وأكدت المصادر أن عملية تشييع القتلى سوف تنطلق من المستشفى العسكري في محافظة اللاذقية اليوم الأحد .



وذكرت الوكالة الالمانية ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من الجيش السوري نقلت أسماء القتلى وجميعهم من محافظة إدلب شمال غرب سورية.



وكان طريق حلب - اثريا شهد مقتل رئيس أركان قوات الدفاع المحلي في حلب اللواء هيثم نايف مع عدد من العناصر ومساعده الملازم علاء الحسن يوم الخميس الماضي .



س.ي



بنا 2208 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/06 - 04 : 02 AM