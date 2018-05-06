وزير الخارجية الفلسطيني يدعو إلى دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني التي طرحها في الأمم المتحدة

دكا في 5 مايو/بنا/ دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى دعم مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها في خطابه أمام الأمم المتحدة في شهر فبراير الماضي، واعتمادها كإطار للحل السياسي وإنهاء الصراع، بما يفضي إلى تحقيق حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دورة (القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية) المنعقد في مدينة دكا في جمهورية بنغلادش، وتستمر لمدة يومين.



وشدّد المالكي على ضرورة ضغط المجتمعين لإجراء تحقيق دولي تجاه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، خاصة في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته تجاه الشعب الفلسطيني، حيث استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا وجرح بشكل ممنهج حوالي 5000 فلسطيني غالبية إصاباتهم أدخلتهم في إعاقات دائمة تهدد مستقبلهم.



خ.أ



بنا 2052 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/06 - 03 : 02 AM