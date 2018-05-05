رئيس الأمن العام يستقبل ملحق الأمن الداخلي لسفارة فرنسا في مملكة البحرين المنامة في 5 مايو/ بنا/ استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام العميد جيل فريدمان المفوض الإقليمي للشرطة الفرنسية ملحق الأمن الداخلي لسفارة فرنسا في مملكة البحرين.







وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل حضر العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب، والسيدة سيسيل لونجيه سفيرة جمهورية فرنسا لدى المملكة والعميد جيل فريدمان حفل ختام دورة (مهارات التحقيق والمراقبة وإلقاء القبض والتفتيش) والتي نظمتها إدارة التدريب في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، وأقيمت الدورة في الفترة من 29 أبريل وحتى 2 مايو الجاري بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية في نادي ضباط الأمن العام.



وأكد مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب أن وزارة الداخلية تهدف من خلال تنظيم هذه الدورة إلى زيادة كفاءة وخبرات منتسبيها بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة الدولي ، وتجعل من ضابط الشرطة قادراً على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهام عمله.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1928 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/05 - 32 : 10 PM