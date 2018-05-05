فرنسا تبدي رفضها الشديد لتصريحات ترامب عن اعتداءات 2015 باريس في 5 مايو/بنا/ أبدت فرنسا مساء اليوم السبت "رفضها الشديد" لتصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي استخدم فيها اعتداءات 2015 في باريس للدفاع عن الحق في حمل السلاح، داعية إلى "احترام ذكرى الضحايا".





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول في بيان ان "فرنسا تُعرب عن رفضها الشديد لتصريحات الرئيس ترامب في ما يتعلق باعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس وتطلب احترام ذكرى الضحايا".



وفي ذات السياق وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استند فيها إلى اعتداءات باريس2015 لتبرير دفاعه عن حمل السلاح بالمغالطات المهينة، فيما انضم إليه رئيس وزرائه مانويل فالس الذي انتقد بدوره ترامب واصفا تصريحاته بالمشينة.



وقال هولاند في بيان "إن التصريحات المخجلة والمغالطات المهينة لدونالد ترامب تكشف بوضوح نظرته لفرنسا ولقيمها"، مضيفا "إن الصداقة بين شعبينا لن يلطخها عدم الاحترام والتجاوزات، دعواتي كلها لضحايا 13 نوفمبر 2015م".



من جهته قال فالس في تغريدة أرفقها بخبر عن تصريحات ترامب إنها "مشينة وتنم عن عدم كفاءة، ما يمكن أن نقول أكثر؟."







خ.أ



بنا 1835 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/05 - 42 : 09 PM