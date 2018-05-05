انفجار في وسط قطاع غزة يؤدي لمقتل خمسة فلسطينيين غزة (الاراضي الفلسطينية) في 5 مايو/بنا/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطينية اليوم السبت " أن خمسة فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع مساء السبت داخل احد المنازل في منطقة الزوايدة في وسط القطاع".







وقال اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "وصل 5 شهداء اشلاء و3 اصابات بجروح مختلفة الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وننتظر التعرف على اسماء الشهداء".



وذكر شهود ان الخمسة قتلوا في انفجار وقع داخل منزل في منطقة الزوايدة.



واوضح الشهود ان الانفجار كان قويا وشوهدت النيران تندلع في المنزل وهرعت الى المكان طواقم الدفاع المدني لاطفاء الحريق. كما وصلت قوة من الشرطة التي تديرها حركة (حماس) وباشرت التحقيق.





خ.أ



بنا 1806 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/05 - 18 : 09 PM