قوات الجيش اليمني تحرز تقدما ميدانيا جديدا ‏ونوعيا باتجاه مدينة صعده عدن في 5 مايو/بنا/ أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً ‏ونوعياً باتجاه مدينة صعده بعد مواجهات عنيفة ‏مع المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة كتاف ‏شرقي المحافظة.‏



وقال قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي "إن قوات اللواء شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ‏المليشيا في مديرية كتاف حررت خلاله عدد من ‏التباب الاستراتيجية.".



وأشار العميد القبلي في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية - 26 سبتمبر- ‏إلى أن "تقدم الجيش جاء بإسناد جوي مباشر من ‏مقاتلات التحالف العربي، وأن المعارك أسفرت عن تكبد المليشيا خسائر ‏بشرية عديدة وتدمير عدد كثير من الآليات ‏القتالية التابعة لها.".



وأضاف إن المعارك ما ‏تزال على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش ‏رغم الحقول الواسعة من الألغام التي زرعتها ‏المليشيا في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدمه.‏



خ.أ



بنا 1751 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/05 - 55 : 08 PM