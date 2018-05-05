سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على استراتيجية الشراكة الدفاعية والأمنية التي تربط البلدين واشنطن في 5 مايو/ بنا/ أكد سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية الشراكة الدفاعية والأمنية التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة خاصة في مجالات التعاون الدفاعي والأمني هي نموذجاً ناجحاً لها.



جاء ذلك خلال تحدث سعادة السفير في الحلقة النقاشية التي تناولت العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين الصديقين والتي تم تنظيمها في مقر إقامة سعادته بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS في الأمريكيتين ومقره واشنطن العاصمة.



وشدّد السفير على حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، ويحقق الرفاه والإزدهار للدول ويحمي مكتسباتها التنموية، منوها إلى أهمية تنمية التبادل التجاري بين البلدين والارتباط المباشر بين العلاقات الاقتصادية والدفاعية، وهو ما شهدته هذه الشراكة الاستراتيجية من نقلات نوعية، بدأت بالتوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي في عام ١٩٩١م، وإبرام اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأمريكية في عام ٢٠٠٦م، مما ساهم في تنمية القدرات الدفاعية والأمنية لدى مملكة البحرين.



كما أشار سعادته إلى الزيارة الناجحة بكل المقاييس والتي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في نوفمبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على صفقات تجارية بلغت أكثر من عشرة مليار دولار أمريكي، تعد الأضخم في تاريخ المملكة، وتمديد اتفاقية التعاون الدفاعي لخمسة عشرة عاماً.



وقد حضر الحلقة النقاشية العديد من الخُبراء والمهتمين من الحكومة الأمريكية، ووزارة الدفاع الأمريكية والمراكز الفكرية والجامعات والشركات.



والجدير بالذكر، إن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS مقره المملكة المتحدة، وله ثلاث مكاتب إقليمية في سنغافورة والذي يغطي منطقة جنوب شرق آسيا، وفي المنامة والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط، وفي واشنطن العاصمة ويغطي القارتين الأمريكيتين، وتستضيف مملكة البحرين وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مؤتمر حوار المنامة بصورة سنوية.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1723 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/05/05 - 27 : 08 PM