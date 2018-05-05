اختتام فعاليات المؤتمر العربي لعلوم الفضاء والفلك في الأردن عمان في 5 مايو/ بنا/ اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكي الإسلامي السابع في الأردن، بمشاركة حوالي 250 عالم فضاء وفلك من دول عربية وإسلامية وعالمية يمثلون 28 دولة.



ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى التواصل مع جامعة الدول العربية ووكالات الفضاء العربية الفاعلة في الوطن العربي لبحث إنشاء وكالة فضاء عربية، كما أوصوا بإنشاء مؤسسات فلكية وفضائية في الوطن العربي تعنى بتطوير علوم الفضاء والفلك، ودعم المؤسسات العلمية المتخصصة بعلوم الفضاء والفلك بالدول العربية، بالإضافة إلى إصدار مجلة علمية محكمة ، وإدراج علوم الفلك والفضاء في البرامج الدراسية.



من جهة أخرى انتخب أعضاء الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك مع اختتام فعاليات المؤتمر، العراقي حميد النعيمي رئيساً للاتحاد، كما قرر الأعضاء انتخاب الأردني عوني الخصاونة أميناً عاماً للاتحاد .





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1632 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/05 - 40 : 07 PM