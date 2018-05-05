رئيس الأمن العام لدى لقائه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ينوه بأهمية تعزيز منظومة السلامة العامة المنامة في 5 مايو/ بنا/ استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، منوها إلى أهمية الجهود المبذولة في إطار تعزيز منظومة السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرا في هذا الشأن إلى مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والعمل على تحديثها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بما يسهم في الحماية من مخاطر التهديدات النووية ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال بناءًا على توجيهات معالي وزير الداخلية الدائمة وقرار مجلس الدفاع المدني بهذا الشأن.



كما تم خلال اللقاء مناقشة عملية ربط شبكة استشعار التلوث الإشعاعي بوزارة الداخلية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن شكره وتقديره لرئيس الأمن العام، وحرصه على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين.



حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1448 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/05 - 51 : 05 PM