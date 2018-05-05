مجلس إدارة جسر الملك فهد يؤكد أهمية العمل في مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات المنامة في 5 مايو/بنا/ أكد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على أهمية العمل في مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات بالجسر.



جاء ذلك في الاجتماع رقم 84 الذي عقد برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس الادارة أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وبحضور رئيس شؤون الجمارك بمملكة البحرين معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وسعادة أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني وسعادة مدير عام المؤسسة.



وفي ذات السياق ناقش اجتماع مجلس الإدارة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأقر عددا منها، مرحبا في الوقت ذاته بالمهندس فهد بن محمد الداود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمؤسسة وانضمامه لفريق العمل اعتبارا من الأول من أبريل الماضي.











خ.أ



بنا 1352 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/05 - 51 : 05 PM