وزارة الصحة تقيم ندوة علمية حول مستجدات (مشكلات مفصل الحوض) المنامة في 5 مايو/ بنا/ تقيم وزارة الصحة ندوة علمية حول مستجدات (مشكلات مفصل الحوض) بتنظيم من دائرة العظام بمجمع السلمانية الطبي وبحضور نخبة من الأطباء المتخصصين بالرعاية الأولية والثانوية بوزارة الصحة، وقد أنابت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الأولية لحضور افتتاح هذه الندوة.



وفي هذا السياق قالت الدكتورة منال العلوي "أن قسم العظام بمجمع السلمانية الطبي قد دأب سنويا على تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارات، ومن ثم المساهمة في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المرضى، كذلك الدائرة قد شهدت سلسلة من التطورات والتوسعة خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي جعل مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقديم التخصصات الفرعية في العديد من فروع الطب الخاصة بجراحة العظام، إذ تفخر الوزارة برؤية العديد من الأطباء المتخصصين في الإصابات والكسور وجراحة العظام إلى جانب طب جراحة اليد واستبدال المفاصل، والجراحة الترميمية"، مؤكدة أن "وزارة الصحة ستواصل بلا شك تشجيع ودعم الأنشطة العلمية وذلك بهدف منح جميع المرضى أفضل رعاية ممكنة".



بعد ذلك اشار الدكتور علي رضا رئيس قسم العظام بمجمع السلمانية في كلمته اشار إلى أن أهمية هذه الندوة تكمن في تدريب الأطباء الذين يعملون ضمن التخصصات الفرعية التابعة لجراحة العظام، وأنها ستساهم بلا شك في تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وهي خبرات نعتز ونفتخر بها جميعا، موضحا أن "هذه الورشة تتضمن تقديم سلسلة من المحاضرات الطبية والتي ستناقش وبشكل مفصل مشكلات مفصل الحوض، كما ستتناول المخاوف المتعلقة بهذه المشكلة وكيفية التعامل معها"، مقدما شكره لرئيس القسم وإلى وزيرة الصحة وإلى الوكيل المساعد للرعاية الأولية على دعمهم ورعايتهم لهذه الندوة العلمية الهامة، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المنظمين والمشاركين في الورشة.





وفي ختام الندوة تم تكريم تكريم مجموعة من الرعاة الداعمين لإقامة ندوة مستجدات مشكلات مفصل الحوض، والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين في الورشة من المحاضرين والمتخصصين.



وذكرت وزارة الصحة أن الندوة العلمية حول مستجدات مشكلات مفصل الحوض قد لاقت إقبالا لافتا ومشاركة واسعة من مختلف تخصصات العظام من المستشفيات العامة والخاصة وكذلك من أطباء الصحة الأولية، كما وشهدت محاضرات علمية غنية وزاخرة بالمعرفة الطبية المهمة للمشاركين المتخصصين في فروع جراحة العظام.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1317 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/05 - 34 : 04 PM