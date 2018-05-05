خلال المجلس الاسبوعي ...محافظ المحرق: حكمة جلالة الملك المفدى تسير بالبحرين نحو الإنجازات المنامة في 5 مايو / بنا / رفع محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي باسمه وباسم أهالي المحافظة خلال المجلس الأسبوعي، خالص الشكر وعظيم الولاء والامتنان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد تشرفهم بلقاء جلالته وتشرف المحرق بوصفها مدينة العراقة والأصالة وعطاء أهلها المتواصل ووطنيتهم العالية، مؤكدين ومجددين البيعة والولاء لباني نهضة البحرين وحضارتها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



كما أكد المحافظ أن حكمة جلالة الملك المفدى وصفات العفو والتسامح والإنسانية هي التي تسير بالمملكة نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات على المستوى الدولي، والتي تتجلى من القرار السامي والمبادرة الطيبة والإنسانية الكريمة لجلالته بتخفيف عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد.



واعتبر المحافظ والأهالي بأن تشريف جلالة الملك المفدى لقوة دفاع البحرين يؤكد أن ما وصلت اليه قوة الدفاع من مستويات عالية ومتقدمة مثلت وتمثل عز وكرامة المواطن، ويتجلى ذلك من خلال المشاركة الناجحة والمتواصلة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي المشتركة بقيادة المملكة العربية السعودية دعماً للعدل ودفاعاً عن أوطاننا ضد التدخلات الأجنبية الإرهابية، والمشاركة المهمة والفاعلة لرجال قوة دفاع البحرين في التمرين العسكري المشترك "درع الخليج 1" الذي أُجري في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما رفع المحافظ والأهالي خلال المجلس الإسبوعي التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة الإشادة السامية التي حظى بها سموه من مدير عام لمنظمة الصحة العالمية على الجهود الحثيثة المبذولة على صعيد تطوير الرعاية الصحية الشاملة، وما تتخذه الحكومة الموقرة من خطوات وإجراءات من أجل تمتع جميع المواطنين والمقيمين بأفضل مستوى من الخدمات الصحية.



وهنأ محافظ وأهالي المحرق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة تحقيق سموه للمركز الأول ولقب السباق ضمن منافسات سباق شمال الولايات المتحدة الامريكية للرجل الحديدي الذي أقيم في تكساس وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق ومتسابقة.



خ.ب/ع ذ



بنا 1214 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/05 - 22 : 03 PM