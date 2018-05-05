نائب رئيس الأمن العام يرعى حفل ختام دورة " تطوير مهارات موظفي الاتصالات " ‎ المنامة في 5 مايو / بنا / تحت رعاية اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام نظمت إدارة شئون الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية حفل ختام دورة " تطوير مهارات موظفي الاتصالات " بالتعاون مع شركة فيفا البحرين وذلك بحضور الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين ، والشيخ زياد بن فيصل ال خليفة نائب الرئيس لقطاع الشئون الحكومية وكبار العملاء بشركة فيفا البحرين ، والسيد محمد الخشيل نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية بشركة فيفا البحرين .



وفي بداية الحفل ألقى اللواء عبدالله محمد الزايد نائب رئيس الأمن العام كلمة ، أشار فيها إلى التوجيهات السديدة لمعالي وزير الداخلية الرامية إلى أهمية رفع كفاءة منسوبي وزارة الداخلية وتزويدهم بالدورات والمهارات التي تساعدهم على أداء مهام عملهم بالسرعة والجودة المطلوبة ، تحقيقا لمستوى متقدم من الجاهزية من خلال الإعداد والتأهيل والتدريب واستخدام التقنيات والنظم الحديثة في مجالات العمل الأمني .



ونوه اللواء عبدالله الزايد بالتعاون القائم مع شركة فيفا البحرين ودعمهم للقطاع العام بصورة عامة ووزارة الداخلية بصورة خاصة مما يؤكد أهمية مد جسور من التواصل مع فئات المجتمع لتجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية ، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



بعد ذلك ألقى الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين ، كلمة أشاد فيها بالرسالة السامية لوزارة الداخلية في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة في ربوع مملكة البحرين وبالإنجازات العديدة التي حققتها الوزارة في سبيل الحفاظ على أمن ومنجزات المملكة مما يستوجب على كافة مؤسسات المجتمع فتح مزيد من آفاق الشراكة المجتمعية وزيادة التعاون والتواصل لكل ما فيه خير وصالح مملكة البحرين وأبناء شعبها الكرام ، مؤكدا استمرار دعم فيفا لبرامج وأنشطة وزارة الداخلية .



وبهذه المناسبة ، أشار الشيخ سلمان بن راشد ال خليفة مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين ، الى أن وزارة الداخلية قد استطاعت تحقيق نتائج طيبة في مجال تأهيل وتدريب القوى البشرية واستغلال الموارد والإمكانات المادية تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة وانسجاماً مع أهداف الرؤية الاقتصادية " 2030" .



وأضاف انه انطلاقا من توجيهات معالي وزير الداخلية ومعالي وكيل الوزارة ، في تفعيل مبدأ الشراكة مع المجتمع وتحقيق شعار الأمن مسئولية الجميع ، فقد تم تنظيم دورة " مهارات موظفي الاتصالات " بالتعاون مع شركة فيفا البحرين التي شارك فيها عدد 64 من إدارة العمليات حيث تهدف الدورة الى رفع قدرات وإمكانيات الموظفين في الجانب الفني والاطلاع على احدث الخدمات والتقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، مؤكدا الاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات وذلك وفق البرامج والخطط التطويرية الموضوعة .







خ.ب/ع ذ



بنا 1143 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/05 - 46 : 02 PM