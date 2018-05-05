خلال رعايته مهرجان (ON AIR) في جامعة البحرين...وزير الإعلام يؤكد الإيمان بقدرات الشباب وطاقاتهم الإبداعية ليس كلاماً إنشائياً، وإنما واقع تبنته وزارة الإعلام المنامة في 5 مايو / بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن الإيمان بقدرات الشباب وطاقاتهم الإبداعية ليس كلاماً إنشائياً، وإنما واقع تبنته وزارة شؤون الإعلام، ونرى نتاجه بشكل يومي على شاشة تلفزيون البحرين.



وأشار سعادته خلال مشاركته في اللقاء المفتوح والحفل الختامي لمهرجان (ON AIR)، الذي نظمه نادي الإعلام بجامعة البحرين إلى أن الطاقات البحرينية الشابة تعمل بشكل مميز في تطوير العمل سواء في وزارة شؤون الإعلام، أو في مختلف قطاعات الدولة، بما يؤكد الإيمان الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجهود الشباب ودورهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.



وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على خطورة ظاهرة انتشار النشطاء الإعلاميين والسياسيين في المجتمع العربي، ما يتطلب معالجة علمية لهذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي تسيء لسمعة الإعلام العربي.



وتطرق سعادة وزير شؤون الإعلام إلى ما يعاني منه الإعلام في الآونة الأخيرة من ثقافات مسيئة دخيلة على عاداتنا الأصيلة، مثل ثقافة الصوت المرتفع والإساءة إلى الآخرين واغتيال الشخصيات معنوياً، مؤكداً سعادته أن بعض القنوات تحاول فرض مثل هذه الثقافات المسيئة على مجتمعاتنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يجب مواجهته بمزيد من الوعي والإدراك لمآرب تلك الجهات التي تستهدف ثقافة مجتمعاتنا.



وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن الشعب البحريني جُبل على اعتزازه بهويته وانتمائه الوطني، والعالم بأسره يعلم جيداً ما يتمتع به شعب البحرين المسالم من ثقافة ووعي وما يتميز به من علم ومعرفة، مشيراً سعادته إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وما يربط بين جلالة الملك المفدى أيده الله من علاقات متميزة على المستوى الشخصي والرسمي مع جميع دول العالم، سهلت على المسؤولين عملهم الرسمي، وعلى المواطنين تنقلهم وتواصلهم مع العالم بدرجة عالية من القبول والترحيب، مشدداً سعادته على أن هناك من يحاول أن يستهدف تلك السمعة الطيبة سواء بصورة متعمدة أو بحسن نية، بهدف الإساءة إلى الوطن عبر تشويه صورة المواطن العربي.



وفي رد سعادته حول سقف حرية التعبير في البحرين، أكد وزير شؤون الإعلام أن حرية التعبير موجودة في البحرين، ويكفلها الدستور ودائماً ما يؤكد عليها جلالة الملك المفدى أيده الله، مضيفاً سعادته أن ما من موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي محلي أو إقليمي أو دولي، لم يتم التطرق إليه في التلفزيون والإذاعة، وهو خير دليل على وجود حرية التعبير وسعي الحكومة الموقرة على ترسيخها في المجتمع بما لا يتعارض مع عادات وأخلاق المجتمع البحريني الأصيل.



وقدم سعادته جملة من النصائح لطلبة تخصص الإعلام والعلاقات العامة بجامعة البحرين، حيث أكد سعادته ضرورة الاجتهاد العلمي، والعمل على صقل الموهبة وتنميتها في المجالات الإعلامية المختلفة، واكتساب الخبرة عبر المشاركة في الفعاليات العلمية، مشيراً سعادته إلى أن الفرص اليوم متاحة في مختلف قطاعات الإعلام أكثر من السابق، حيث تشهد المملكة ارتفاعاً في المؤسسات العاملة في هذا القطاع خصوصاً في مجال الإنتاج والإعلان، مضيفاً سعادته أن الفرص باتت متوفرة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على كم كبير من المعلومات والمصادر في جميع المجالات.



واختتم سعادة وزير شؤون الإعلام حديثه بالتأكيد على أن أقوى سلاح تملكه البحرين وتعتز به هو قوة الجبهة الداخلية، التي مكنت البحرين من عبور مختلف التحديات على مدى التاريخ، وهو ما تسعى بعض الجهات إلى تقويضه والنيل منه، مشدداً سعادته على أن المجتمع البحريني أوعى وأكثر ثقافة وإدراكاً من تلك المحاولات التي لم ولن تحقق أهدافها.



وفي ختام المهرجان قام سعادة وزير شؤون الإعلام بتكريم الجهات الراعية والمشاركين والفرق الفائزة بالمهرجان، متمنياً لهم دوام التوفيق.





خ.ب/ع ذ



بنا 1105 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/05 - 08 : 02 PM