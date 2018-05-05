هيئة جودة التعليم والتدريب تعقدُ ورشة تدريبية ...لـ 7 مدارس خاصة ستخضع لزيارة المتابعة خلال الفصل الدراسي القادم المنامة في 5 مايو / بنا / عقدت هيئةُ جودة التعليم والتدريب ورشة عمل تدريبية لـ (7) مدارس خاصة ستخضع لزيارة متابعة خلال الفصل الدراسي القادم؛ لحصولهم على تقدير: " غير ملائم" في دورة مراجعات الهيئة، وذلك يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018، بمشاركة مديري وأعضاء من الهيئة التعليمية في تلك المدارس.

وتهدف الورشة إلى تعريف وتدريب المدارس على إجراءات زيارة المتابعة ومتطلباتها، وطريقة ملء استمارة بيان أثر التحسن، تمهيدًا لبدء زيارات المتابعة التي ستقوم بها الهيئة، خلال الفصل الدراسي القادم، حيث ستخضع 3 مدارس لزيارة متابعة أولى، و4 مدارس لزيارة متابعة ثانية من دورة المراجعات الثانية للمدارس الخاصة.





وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي : " إنَّ بناء الثقة وتعزيزها بين الهيئة والمدارس من الأولويات التي تحرص الهيئة على استدامتها وترسيخها وفق المبادئ والإجراءات التي تتبناها في عملها في إطار تعاوني وتشاركي يتسم بالشفافية والمصداقية، وذلك انطلاقًا من التعاون مع الجهات المشاركة في عملية تطوير التعليم والتدريب في المملكة ".



وذكرت الدكتورة المضحكي، أنَّ زيارات المتابعة للمدارس تقف على مدى كفاية التحسينات التي قامت بها كل مدرسة، واستيفائها للتوصيات التي أشار إليها تقرير مراجعتها، مبينة أن الهدف من هذه الزيارات الدفع بالمدارس إلى إحراز "تقدم كافٍ"، والارتقاء بأدائها؛ للوصول إلى المستوى المتميز، والمحافظة عليه حال مراجعة أدائها مجددًا.



هذا، وقد حاضر في ورشة العمل التي تناولت محورًا رئيسًا حول التدريب على ملء استمارة بيان أثر التحسن، كلٌّ من: الأستاذ أحمد عبدالرحمن البدري، المستشار في إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة، والأستاذ محمود علي، رئيس المراجعة التعليمية في ذات الإدارة، والأستاذة سريجا نير، اختصاصية أولى مراجعة تعليمية.



هذا، وتعقد هيئة جودة التعليم والتدريب بشكل مستمر سلسلة من الورش التدريبية للمدارس الحاصلة على تقدير: "غير ملائم" في مراجعاتها؛ لتطوير إمكانيات تلك المدارس، والارتقاء بمستوى أدائها بشكل مستدام، وفق المعايير والشروط والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة.





خ.ب/ع ذ



بنا 1057 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/05 - 59 : 01 PM