بناءا على توجيهات رئيس الوزراء .. خلف : انتهاء عدد من مشاريع تطوير قرية الدراز المنامة في 05 مايو/ بنا / أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف الانتهاء من الأعمال التطويرية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في منطقة الدراز .



وأوضح خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتلبية احتياجات المواطنين في شهر يوليو من العام الماضي قامت وعلى الفور بتشكيل لجنة خاصة بالأعمال التطويرية لقرية الدراز تضمن تحديد احتياجات القرية سواء فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والشوارع والخدمات الأخرى والالتقاء بالأهالي من قرية الدراز لتحديد متطلباتهم والعمل على الفور لترجمتها .



وأكد الوزير خلف الذي كان في جولة ميدانية الأسبوع الماضي لقرية الدراز الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من تطوير مرفأ الدراز، مشيرا الى بدء المرحلة الثانية من تطوير المرفأ.



وقال " من تلك الأعمال؛ " تطوير مرفأ الصيادين في منطقة الدراز عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، لتسهيل حركة الصيادين "، مشيرا الى أنه تم إنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية ادخال وإخراج القوارب من والى البحر، اضافة الى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير اكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وعمل سلم خرساني يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر.



وأردف " كما تم الانتهاء من إنشاء مواقف سيارات كبير يخدم مستخدمي مرفأ الصيادين، وقد روعي فيه استيعابه لأكبر عدد من السيارات، وانسياب حركة مياه الأمطار، اضافة الى تركب مصابيح الانارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المضلة الحالية لتوفير مكان مضلل ومهيأ لعمل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد" .



وقال خلف " إن المرحلة الثانية من تطوير مرفأ الصيادين بالدراز سيتضمن انشاء سوق لبيع الأسماك على غرار السوق الموجود في مرفأ البديع والحد"، مشددا على أن المرحلة الأولى من التطوير تم الانتهاء منها وتبقى المرحلة الثانية التي تتضمن عمل سوق لبيع الأسماك ومقر للصيادين إضافة الى تسوير المرفأ والعمل على زيادة مواقف للقوارب وإنشاء قناة مائية لتسهيل عملية العبور ".



كما وجه الوزير خلف أثناء الزيارة التي قام بها بحضور رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بو حمود وعضو الدائرة في المجلس البلدي فاطمة القطري وعدد من مسؤولي الثروة البحرية وبلدية المنطقة الشمالية والأشغال الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مرفأ قرية الدراز واختيار مكان لبناء سوق لبيع الأسماك بالتنسيق مع عضو الدائرة فاطمة القطري.



من جهة أخرى وجه الوزير خلف مسؤولي بلدية المنطقة الشمالية الى تطوير المنطقة المطلة على المدينة الشمالية من جهة ساحل أبو صبح وزيادة الرقعة الخضراء ووضع ألعاب إضافية والعمل على تجميل المنطقة.



وأضاف " تم الانتهاء من 90% من التصاميم التفصيلية لشارع 36 بمنطقة الدراز، ويتم حاليا التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لوجود تعارضات لبعض الكابلات والخدمات ".



الى ذلك أشادت عضو المجلس البلدي في المنطقة الشمالية فاطمة القطري بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتطوير قرية الدراز بما فيها المرفأ وقالت: "أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي أمر بتطوير قرية الدراز ونزول المسؤولين الى هذه المنطقة والعمل على تلبية احتياجات الأهالي، كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الوزير عصام بن عبدالله خلف على سرعة استجابته للتوجيهات الصادرة من لدن رئيس الوزراء الموقر ".



وتابعت " لقد رأى هذا المشروع النور بعد سنوات طويلة من أحلام البحارة وأهالي المنطقة، وإننا نثمن ونقدر التوجيهات التي صدرت من قبل رئيس الوزراء الموقر، كما نشكر الجهود التي بذلت من قبل المسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم سعادة الوزير".



وتابعت " قامت وزارة الاشغال بإنشاء شارع جديد يخدم المجمع السكني رقم ( 544) ومسجد ابو صبح، اضافة الى تحسين وتطوير شارع ٣٦ من خلال انشاء طبقة جديدة للاسفلت، وإنشاء مطبتين رئيسيتين كمعبر للمشاة للطلبة والطالبات في المدارس على جانب الشارع من والى مواقف السيارات القريب من المنطقة التعليمية على امتداد ساحل ابو صبح".



وأردفت " كما قد قامت الوزارة بتحسين الساحل البحري الممتد على طول شارع ٣٦ من ساحل ابو صبح الى مدخل المدينة الشمالية، حيث عملت على تحسين انسيابية الارض من خلال دفنها برمال بحرية لتنسجم والبيئة البحرية على ذلك الشاطئ ، والذي ساهم في زيادة المساحة البحرية وتوفير مساحات آمنة وواسعة لمرتادي البحر، واستجمام العائلات والافراد على امتداد الساحل".



وكان سمو رئيس الوزراء قد وجه الوزارات الخدمية في شهر يوليو من العام الماضي بزيارة لمنطقة الدراز للاطلاع على احتياجات الأهالي الخدمية وعمل اللازم لتوفير احتياجاتهم حيث قامت وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حينها بتشكيل فريق من الجهات ذات العلاقة لحصر احتياجات قرية الدراز.



وقد قامت بلدية المنطقة الشمالية بإزالة المخلفات من مرفأ الدراز في شهر يوليو من العام الماضي بصيانة حديقة الدراز وساحل أبو صبح وزيادة الرقعة الخضراء في ساحل أبو صبح وتنظيف الواجهات البحرية، كما قامت بإعادة تأهيل حديقة الدراز وإزالة شحنات كبيرة من مخلفات البناء وتنظيف المنطقة بالكامل إضافة الى صيانة ساحل أبو صبح بالكامل .



ع.ر/ع ذ



بنا 1015 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/05 - 18 : 01 PM