يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن حمود في ديسمبر القادم.. معرض البحرين للشوكولاتة والقهوة يشهد إقامة جملة من الفعاليات المصاحبة المنامة في 05 مايو/ بنا / كشفت ياسمين جمال، الرئيس التنفيذي لشركة "بدايات" المنظمة لمعرض البحرين للشوكولاتة والقهوة، أن المعرض سيشهد في نسخته الثالثة هذا العام إقامة جملة من الفعاليات المصاحبة من بينها العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في جو مهرجاني واحتفالي، وبما يدعم تحقيق المعرض لأهدافه في دعم قطاع الضيافة في مملكة البحرين كواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.



وأشارت جمال إلى أن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة من 6 وحتى 8 ديسمبر القادم سيشهد على هامشه إقامة مسابقة أفضل صانع قهوة على مستوى المنطقة، وأوضحت أن هذه المسابقة ستتم من خلال لجنة تحكيم تضع معايير اختيار تضمن تنافسية عادلة بين جميع المتقدمين.



وأضافت أنه من المقرر أيضا إقامة ورشة عمل حول صناعة وتزيين الكيك على هامش معرض البحرين للشوكولاتة والقهوة، بما يتيح أمام عدد كبير من ربات المنازل وأصحاب المخابز إظهار براعتهم في هذه الصناعة التي باتت تحظى باهتمام كبير وتجد رواجا في جميع المناسبات.



وأشارت الرئيس التنفيذي لـ "بدايات" أيضا إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم ألعاب ترفيهية مستوحاة من عالم صناعة وتقديم الشوكولاتة والقهوة، إضافة إلى استضافة فرق موسيقية ذات صلة بالقهوة، وأنشطة حول الرسم بالقهوة، ومسابقة التذوق.



وعلى الصعيد ذاته قالت جمال إنه سيتم خلال المعرض إطلاق منتجات ذات صلة بالشوكولاتة والقوة لأول مرة على صعيد البحرين والمنطقة، لافتا إلى أن بعضا من هذه المنتجات من ابتكار رواد أعمال بحرينيين يعملون وفقا للمعايير العالمية.



هذا ومن المرتقب أن تستقطب النسخة الثالثة من معرض البحرين للشوكولاتة والقهوة 150 عارضا من البحرين والمنطقة والعالم إضافة إلى 50 ألف زائر، ويجمع هذا الحدث المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في قطاع صناعة وتجارة وتقديم الشوكولاتة والقهوة في مكان واحد، ويقدم معظم المنتجات والخدمات العالمية ذات الصلة بإنتاج الشوكولاتة والقهوة.





ع.ر/ع ذ



بنا 1009 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/05 - 12 : 01 PM