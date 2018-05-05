وزارة الدفاع الافغانية تعلن قتل 22 مسلحا بغارات جوية في مختلف الأقاليم كابول في 05 مايو/ بنا / قالت وزارة الدفاع الافغانية أن 22 مسلحا على الاقل، من بينهم ثلاثة من القادة الرئيسيين في طالبان، قتلوا في عمليات عسكرية، نفذتها قوات حكومية في أقاليم مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ 16 غارة جوية في مناطق مختلفة لاستهداف مخابئ المتمردين، مبينة أن 20 مسلحا على الاقل أصيبوا في العمليات العسكرية، وفق ما ذكرت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية.



وأضافت الوزارة أن الغارات الجوية استهدفت مخابئ المتمردين ودمرت مركبات ومخابئ أسلحة، تخص المسلحون.



ولم تكشف وزارة الدفاع عن المزيد من التفاصيل بشأن العمليات العسكرية.



و.ش



بنا 0838 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/05 - 10 : 12 PM