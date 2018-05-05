الشرطة الصينية توقف 94 مشتبها بهم ضالعين في أنشطة القمار عبر الإنترنت تشونغتشينغ/ الصين في 5 مايو/ بنا / ألقت الشرطة في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين القبض على 94 مشتبها بهم متورطين في قضية للمقامرة عبر الإنترنت، بحسب ما أعلن مكتب الأمن العام المحلي .

وأوضحت أن الشرطة أن القضية تضم مبالغ مالية تتجاوز الـ350 مليون يوان (55 مليون دولار أمريكي). وتم في المجمل إغلاق 13 موقعا إلكترونيا للقمار، تضم ما يربو على 100 ألف مستخدم مسجل.

وكانت إحدى شركات تكنولوجيا الإنترنت، التي يديرها معا اثنان من المشتبه بهم، قد أثارت انتباه الشرطة في فبراير الماضي، وأظهرت التحقيقات أن الشركة تقدم خوادم مستأجرة ودعم تكنولوجيا لمواقع إلكترونية للقمار.



وكانت شرطة تشونغتشينغ قد القت القبض على 453 مشتبها بهم ضالعين في أنشطة القمار عبر الإنترنت منذ فبراير الماضي.



ع ذ



بنا 0643 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/05 - 36 : 10 AM