وزير الخارجية الأمريكي يدعو للضغط على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي واشنطن في 05 مايو/ بنا / دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ممارسة مزيد من الضغط على كوريا الشمالية، لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال بومبيو خلال احتفال "يوم الشؤون الخارجية"، "ينبغي العمل من أجل المزيد من الضغط على كوريا الشمالية، حتى تتخلى عن برنامجها النووي".

كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، "والدفع بكوريا الشمالية إلى المفاوضات، والقضاء على ترسانتها النووية".



وتأتي تصريحات الوزير بهذا الشأن، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون.



و.ش/ع ذ



بنا 0638 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/05 - 56 : 09 AM