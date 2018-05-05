وصول سفينة شحن اماراتية تحمل مساعدات اغاثية للشعب اليمني المكلا في 5 مايو / بنا / وصلت إلى ميناء المكلا يوم أمس الجمعة سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها أطنانا من المساعدات الطبية والأدوية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لدعم الجانب الصحي والإنساني بمحافظة شبوة اليمنية.

ونقلت وكالة انباء الامارات عن أحمد النيادي رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت في تصريحات له بهذه المناسبة قوله إن هذه السفينة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة و التي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية و التنموية و الصحية تزاما مع عام 2018 "عام زايد" دعما لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة أهمها القطاعات الصحية و الإنسانية و الخدماتية و التي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة و الوضع الاقتصادي التي تراجع جراء الحرب التي تشنها ميليشا الحوثي الارهابية ضد الشعب اليمني الشقيق.



و لفت" النيادي " إلى أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة إلى تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات و الشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل و نجدة الأسر المعوزة فيها عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية و الصحية إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.



بدورهم عبر المسئولون بشبوة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الجهود التي تبذلها على جميع الصعد عامة وعلى الصعيد الصحي خاصة والتي خففت من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون اليمنيون .. مشددين في الوقت نفسه على الحاجة الماسة إلى هذا الدعم والرعاية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة .





ع ذ



بنا 0637 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/05 - 56 : 09 AM