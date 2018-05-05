اصابة 1143 فلسطينيا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة غزة في 05 مايو/ بنا / أصيب 1143 فلسطينيا بينهم 69 بالرصاص الحي، 3 منهم جروحهم خطيرة، والباقي بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات ومسيرات العودة الشعبية السلمية امس على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، بإصابة مواطن برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق المدينة، وحالته وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وأصيب شاب برصاصة أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي، قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، وحالته وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت تهديدات للمشاركين في المسيرة، باللغة العربية، تهددهم بالقتل والقنص في حال البقاء قرب السياج الفاصل.





و.ش



بنا 0536 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/05 - 41 : 08 AM