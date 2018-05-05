الصين تنفي توجيه أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية أمريكية في جيبوتي بكين في 05 مايو/ بنا / نفت وزارة الدفاع الوطني الصينية الادعاءات الخاصة بتوجيه القاعدة الصينية في جيبوتي أشعة الليزر نحو طائرة عسكرية أمريكية هناك، قائلة إن ذلك "مخالف تماما للحقيقة".

ونقلت وكالة الانباء "شينخوا" عن الوزارة في بيان "نفينا هذه الاتهامات الخاطئة من خلال قنوات رسمية .. الجانب الصيني ملتزم تماما بالقانون الدولي والقوانين المحلية بمنتهى الحزم، وملتزم أيضا بحماية الأمن والاستقرار الاقليميين."





و.ش



بنا 0527 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/05 - 30 : 08 AM