3 زلازل تضرب جزيرة "بيج آيلاند" بولاية "هاواي الأمريكية واشنطن في 05 مايو/ بنا / هزت ثلاثة زلازل جزيرة "بيج آيلاند" بولاية "هاواي الأمريكية، بعد ان أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء السكان بسبب ثوران البركان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر وقع الجمعة بعد 90 دقيقة فقط من زلزال بقوة 9ر6 درجة والذي وقع بعد ساعة من وقوع زلزال آخر بقوة 4ر5 درجة.

ووقع الزلزال الأخير بعد زلزالين سابقين، وجاء وقوع هذه الزلازل بعد زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر وعشرات من التوابع التي هزت الجزيرة يوم الخميس.



وتم تحذير السكان من المخاطر المرتبطة بمستويات عالية من ثاني أكسيد الكبريت بما في ذلك الأمطار الحمضية المحتملة في اعقاب ثوران بركان "كيلاويا".



و.ش



بنا 0456 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/05 - 23 : 08 AM