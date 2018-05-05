مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/05 - 21 : 08 AM
المنامة في 5 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:
/جلالة الملك يغادر إلى شرم الشيخ في زيارة خاصة لمصر.
/النواب يناقش تقرير لجنة التحقيق في أوضاع التأمين الاجتماعي الثلاثاء.
/النواب يبحث حصر تملك الأجانب في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.
/مالية النواب ترفض فرض رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج.
/أهالي الجنوبية يشيدون برعاية سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة لمبادرة «الجنوبية عز وتاريخ».. وتطوير البنية التحتية.
/«التعليم العالي» يبحث مع الجامعات الخاصة تحسين أداء المؤسسات.
/معرض في بغداد يبرز البحرين على قائمة تقديم المساعدات عالميا.
/جامعة الخليج تختتم سلسلة ورش تدريبية لمعلمات التربية الخاصة بمعهد الأمل.
/المعارضة التركية ترشح نائبا بارزا للانتخابات الرئاسية في وجه أردوغان.
/مصر: إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.
/لبنان يشهد غدا انتخابات نيابية للمرة الأولى منذ أكثر من تسع سنوات.
/منظمة التحرير الفلسطينية: المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو «لم تعد قائمة».
/منظمة «إيتا الباسكية» تحل نفسها وإسبانيا تكرم ضحاياها.
/باحثون دوليون يحذرون من تفشي الكوليرا مجددا في اليمن.
/واشنطن بوست: السعودية تمضي قدما على طريق التحديث والحكم الجديد.
و.ش
بنا 0442 جمت 05/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/05 - 21 : 08 AM