الطقس في البحرين: معتدل بوجه عام وحار نسبيا خلال النهار المنامة في 5 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً بوجه عام ثم يتحول إلى غائم جزئيا في وقت لاحق، ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.





ن.ع/و.ش



بنا 0430 جمت 05/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/05 - 20 : 08 AM