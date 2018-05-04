وزير الاعلام اليمني يؤكد ان الحوثيين تسببوا في مقتل 22 صحفياً منذ عام 2014

فيينا في 4 مايو/بنا/قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني أن مليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في مقتل 22 صحفياً منذ انقلابها على السلطة الشرعية في العام 2014، وتعرض المئات من الصحفيين للتهديد والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب أو التهجير.



وأضاف الوزير في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء النمساوية خلال زيارته الى وكالة الصحافة النمساوية ان المليشيا الانقلابية مارست وما تزال تمارس عملية الاغتيالات والاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري والقمع الوحشي للصحفيين ووسائل الإعلام في المناطق التي تسيطر عليها.



وأوضح الارياني بأنه في العام 2013 كانت في اليمن 17 جريدة يومية و155 جريدة اسبوعية ومئات المطبوعات الأخرى، و4 محطات تلفزيونية حكومية و15 محطة خاصة والعديد من محطات الإذاعة الوطنية والمحلية..لافتاً ان المليشيا ومنذ انقلابها على الشرعية فرضت رقابتها على وسائل الإعلام ولا يوجد في اليمن حالياً سوى محطتين رسميتين ومحطتين خاصتين وكلها خاضعة لسيطرة ورقابة الحوثيين الذين يبثون دعاياتهم عبر 12 محطة إذاعية منذ نهاية العام 2015.





س.ي



بنا 2041 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/04 - 57 : 11 PM