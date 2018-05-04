إصابة 431 فلسطينيا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الذي اطلقه جنود الاحتلال الاسرائيلي غزة في 4 مايو / بنا / اصيب 431 فلسطينيا من بينهم 229 بالرصاص الحي او المعدني او الغاز اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي والغاز المسيل للدموع عليهم اليوم الجمعة عندما كانوا يتظاهرون على الحدود بين القطاع وإسرائيل في إطار فعاليات ( مسيرة العودة ).





وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اصدره "بلغ اجمالي الاصابات 431 بينهم 229 بالرصاص الحي او المعدني او الغاز نقلوا الى المستشفيات ثلاثة منهم في حالة خطيرة فيما عولج الاخرون في المكان".



ودفع شبان فلسطينيون إطارات سيارات بعد أن أضرموا فيها النار إلى مسافة نحو 300 متر من السياج الحدودي ليشكل دخانها ساترا يعوق القناصة الإسرائيليين على الجانب الآخر عن التصويب.



متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر ان جنوده واجهزا اليوم "نحو 7000 فلسطيني شاركوا في مظاهرات في خمسة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة وإحدى المجموعات حاولت اختراق السياج الحدودي والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.



وتشهد احتجاجات غزة تجمع الآلاف وبأعداد تتزايد أسبوعا بعد الآخر للمطالبة بحق عودتهم إلى منازل عائلاتهم أو أراضيهم التي كانوا يملكونها في السابق والموجودة الآن في إسرائيل.. وترفض إسرائيل ذلك خشية ان تفقد الأغلبية اليهودية.



واستشهد منذ بدء فعاليات مسيرة العودة وحتى اليوم 43 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي .





س.ي/ع ذ



بنا 1751 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/04 - 16 : 09 PM