مقاليع الفلسطينيين تسقط طائرتين اسرائيليتين مسيرتين تل ابيب في 4 مايو/ بنا / اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بخسارة اثنتين من طائراته المسيرة التي تقوم بالاستطلاع على الحدود مع قطاع غزة حيث فعاليات "مسيرة العودة" التي ينظمها الفلسطينيون .







وجاء في بيان جيش الاحتلال أنه " أثناء الاضطرابات سقطت طائرتان كانتا تنفذان مهمة استطلاعية في قطاع غزة ولا يوجد هناك خطر تسرب المعلومات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".



ولم يكشف الجيش عن سبب سقوط الطائرتين، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن الطائرتين أسقطهما المحتجون على الأرجح بواسطة المقاليع.



وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن طائرة مسيرة بسيطة من نوع "فانتوم 3" وأخرى أكثر تطورا من نوع "ماتريس".





س.ي/ع ذ



بنا 1638 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/04 - 44 : 07 PM