اصابة عدد من الشبان الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة البيرة في 4 مايو / بنا / أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، ومسعف بالرصاص المعدني في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الجمعة، بين شبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " أن قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من حاجز مستوطنة "بيت إيل" العسكري، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان بالاختناق، وإصابة أحد المسعفين برصاصة معدنية في قدمه.







ع ذ



بنا 1607 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/04 - 17 : 07 PM