روسيا تعلن احباط مخططات ارهابية لتنفيذ سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد موسكو في 4 مايو / بنا / أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم عن نجاح عملياتها في مدينة ياروسلافل شمالي موسكو وإقليم ستافروبول جنوب البلاد، بإحباط مخططات إرهابية.





ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي للهيئة أن عناصر الأمن، أثناء مداهمات أمنية نفذت بالأمس واليوم ، ألقوا القبض على خمسة متطرفين في ياروسلافل كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، مؤكدا مصادرة عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة.



وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق لشن هجمات جرى من خارج البلاد عبر قنوات مغلقة في تطبيق "تلغرام".



وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تصفية متزعمين اثنين لخلية طائفية متطرفة في مدينة نيفينوميسك بإقليم ستافروبول جنوب البلاد كانا يخططان لشن هجمات.



وأوضحت الهيئة أن المتطرفين تصديا لعناصر الأمن أثناء عملية اعتقالهما وتم القضاء عليهما، مشيرة إلى أن أفراد الأمن عثروا في الموقع على مصنع متفجرات وعبوة ناسفة وأسلحة نارية وقنابل يدوية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.







ع ذ



بنا 1554 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/04 - 59 : 06 PM