مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع سلالاً غذائية في 3 أحياء بمأرب مأرب في 4 مايو / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية في 3 أحياء بمدينة مأرب، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي لـ 6 أشخاص، يستفيد منها 4200 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 18919 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.





وحسب ما افادت وكالة الأنباء السعودية ، يأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1402 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/04 - 55 : 05 PM