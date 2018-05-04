الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد احترامه للديانة اليهودية ويدين المحرقة

رام الله في 4 مايو / بنا / اكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، احترامه للديانة اليهودية وادانته للمحرقة النازية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " عن عباس قوله : "إذا شعر الناس بالإهانة من خطابي أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم. وأود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنني أؤكد مجددا على احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان السماوية".



واضاف الرئيس عباس : "وأود أيضا أن أكرر إدانتنا للمحرقة النازية، كونها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها".



وتابع يقول : "كذلك فإننا ندين معاداة السامية بجميع أشكالها، ونؤكد التزامنا بحل الدولتين، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن".







ع ذ



بنا 1323 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/05/04 - 25 : 04 PM