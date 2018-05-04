الخارجية المصرية : ما تم تناقله من تصريحات لوزير الخارجية المصري بشأن امكانية ارسال قوات عربية الى سوريا ليس مقصودا به مصر القاهرة في ٤ مايو/ بنا / أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد ، أن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصوداً به مصر.





ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن أبو زيد قوله إن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إليّ سوريا.

وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر .





ع ذ



بنا 1300 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/04 - 02 : 04 PM