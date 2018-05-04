مقتل 6 أشخاص وفقدان 11 آخرين اثر الفيضانات في كينيا نيروبي في 4 مايو / بنا / قتل ستة أشخاص غرقًا، وفُقد 11 آخرون اثر الفيضانات التي تجتاح كينيا، حسب مسؤول بالشرطة الكينية.

وكان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن مصرع 80 شخصا ونزوح آلاف الأشخاص من منازلهم منذ شهر مارس الماضي جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في كينيا.



وذكر بيان للأمم المتحدة، أن 224 ألفًا و400 شخص نزحوا من منازلهم أغلبهم في مقاطعات نهر تانا وكيليفي ومانديرا.



يشار الى أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية تأتي في الوقت الذي تتعافي فيه كينيا من جفاف مدمر أصاب نصف مقاطعاتها العام الماضي.



م خ/م.ح.



بنا 1151 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/04 - 08 : 03 PM