وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم نسخة من كتاب "المؤسسات الصغيرة: رؤية خاصة" للكاتب أحمد السلوم المنامة في 4 مايو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بمبنى الوزارة الكاتب أحمد صباح السلوم الذي أهداه نسخة من كتابه "المؤسسات الصغيرة: رؤية خاصة".

وأشاد حميدان بفكرة ومضمون الكتاب، الذي قدم إطاراً مرجعياً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإدارة والأعمال، حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحيوية التي تشجع وتدعم الشباب على ريادة الأعمال وإنشاء مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في بيئة صديقة للأعمال لتكون المحرك لعملية النمو للقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونها تخلق ثقافة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في خلق بيئة مناسبة لنموها وتطويرها.



من جانبه تقدم السلوم بالشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة وساهمت في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والتنموي.





م.ح.



بنا 0809 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/04 - 24 : 11 AM