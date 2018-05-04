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مصرع 14 شخصا اثر انهيار أرضي في منجم لليشم في ميانمار
2018/05/04 - 20 : 11 AM
يانجون في 4 مايو/ بنا / لقى 14 شخصا مصرعهم اليوم اثر انهيار منجم "لليشم" في ولاية "كاشين" شمال ميانمار.
ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر صباح اليوم بقرية "واي كار" ببلدة "هباكانت"، مما أسفر عن وفاة 12 شخصا على الفور ووفاة اثنين آخرين، نقلا إلى المستشفى لاحقا.

يشار الى ان "اليشم" هو نوع من الأحجار الكريمة، يستخدم للزينة، وتقدر منظمات مستقلة حجم صناعة اليشم في ميانمار حوالي 31 مليار دولار في عام 2014.


م خ/م.ح.

بنا 0808 جمت 04/05/2018


عدد القراءات : 26         اخر تحديث : 2018/05/04 - 20 : 11 AM
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