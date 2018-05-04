مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/05/04 - 21 : 09 AM
المنامة في 4 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:
/ جلالة الملك المفدى يصدر تعديلات مهمة على قانون الجمعيات والأندية
/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وفدًا إيطاليا
/ وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة الجديد لدى الإمارات
/ وزير الخارجية يتسلم دعوة من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي لحضور "سوق عكاظ"
/ وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في حلقة نقاشية حول تحديات أمن واستدامة المياه في الدول العربية بالكويت
/ د. خالد بن خليفة يشيد بترحيب ملك البلاد المفدى بالشراكات والتعاون الاعلامي مع "مركز الملك حمد للتعايش"
/ تدشين مبادرة "الجنوبية عز وتاريخ" بهدف الحفاظ على تاريخ وتراث المحافظة الجنوبية
/ وزارة الصحة: البحرين خالية من شلل الأطفال منذ عقدين
/ 130 طالبا بحرينيا يدرسون في اليابان
/ مجموعة بتلكو تحقق 13.1 مليون دينار أرباحا صافية للربع الأول من 2018
/ خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف السعودية مع المغرب لمواجهة النزعة العدوانية لإيران
/ الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران
/ تقرير: العرب في إيران يعانون من أسوأ صور الاضطهاد والتمييز وهم محرومون من الحياة الكريمة والحقوق المدنية
/ روسيا تفقد مقاتلة وطيارين بسوريا.. والسبب قد يكون طائرا
/ عواصف رملية عاتية تضرب الهند موقعة مئات القتلى والمصابين
م.ح.
بنا 0616 جمت 04/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/04 - 21 : 09 AM