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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/05/04 - 21 : 09 AM
المنامة في 4 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:

/ جلالة الملك المفدى يصدر تعديلات مهمة على قانون الجمعيات والأندية

/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وفدًا إيطاليا

/ وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة الجديد لدى الإمارات

/ وزير الخارجية يتسلم دعوة من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي لحضور "سوق عكاظ"

/ وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في حلقة نقاشية حول تحديات أمن واستدامة المياه في الدول العربية بالكويت

/ د. خالد بن خليفة يشيد بترحيب ملك البلاد المفدى بالشراكات والتعاون الاعلامي مع "مركز الملك حمد للتعايش"

/ تدشين مبادرة "الجنوبية عز وتاريخ" بهدف الحفاظ على تاريخ وتراث المحافظة الجنوبية

/ وزارة الصحة: البحرين خالية من شلل الأطفال منذ عقدين

/ 130 طالبا بحرينيا يدرسون في اليابان

/ مجموعة بتلكو تحقق 13.1 مليون دينار أرباحا صافية للربع الأول من 2018

/ خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف السعودية مع المغرب لمواجهة النزعة العدوانية لإيران

/ الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران

/ تقرير: العرب في إيران يعانون من أسوأ صور الاضطهاد والتمييز وهم محرومون من الحياة الكريمة والحقوق المدنية

/ روسيا تفقد مقاتلة وطيارين بسوريا.. والسبب قد يكون طائرا

/ عواصف رملية عاتية تضرب الهند موقعة مئات القتلى والمصابين




م.ح.

بنا 0616 جمت 04/05/2018


عدد القراءات : 19         اخر تحديث : 2018/05/04 - 21 : 09 AM
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