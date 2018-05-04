مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 4 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة اليوم:



/ جلالة الملك المفدى يصدر تعديلات مهمة على قانون الجمعيات والأندية



/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وفدًا إيطاليا



/ وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة الجديد لدى الإمارات



/ وزير الخارجية يتسلم دعوة من رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني السعودي لحضور "سوق عكاظ"



/ وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في حلقة نقاشية حول تحديات أمن واستدامة المياه في الدول العربية بالكويت



/ د. خالد بن خليفة يشيد بترحيب ملك البلاد المفدى بالشراكات والتعاون الاعلامي مع "مركز الملك حمد للتعايش"



/ تدشين مبادرة "الجنوبية عز وتاريخ" بهدف الحفاظ على تاريخ وتراث المحافظة الجنوبية



/ وزارة الصحة: البحرين خالية من شلل الأطفال منذ عقدين



/ 130 طالبا بحرينيا يدرسون في اليابان



/ مجموعة بتلكو تحقق 13.1 مليون دينار أرباحا صافية للربع الأول من 2018



/ خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف السعودية مع المغرب لمواجهة النزعة العدوانية لإيران



/ الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران



/ تقرير: العرب في إيران يعانون من أسوأ صور الاضطهاد والتمييز وهم محرومون من الحياة الكريمة والحقوق المدنية



/ روسيا تفقد مقاتلة وطيارين بسوريا.. والسبب قد يكون طائرا



/ عواصف رملية عاتية تضرب الهند موقعة مئات القتلى والمصابين









م.ح.



بنا 0616 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/04 - 21 : 09 AM