الطقس في مملكة البحرين اليوم: معتدل مع بعض السحب المنامة في 4 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدلاً مع بعض السحب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.





ن.ع/م.ح.



بنا 0546 جمت 04/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/04 - 20 : 09 AM