ترامب يلمح إلى قرب افراج كوريا الشمالية عن ثلاثة أميركيين محتجزين لديها واشنطن في 3 مايو / بنا / ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إعلانا وشيكا سيصدر بشأن 3 أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية، وذلك بعد ورود أنباء عن نقلهم لموقع آخر تمهيدا للإفراج المحتمل عنهم.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله اليوم على تويتر "كما يعلم الجميع فإن الإدارة السابقة كانت تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح 3 رهائن من معسكر عمل قسري في كوريا الشمالية، لكن من دون جدوى. ترّقبوا !".



وقال مسؤول على اطلاع بالمفاوضات المستمرة حول الأميركيين الثلاثة لـCNN، إن الإفراج عنهم "وشيك".



وأضاف أن "كوريا الشمالية اتخذت قرار إطلاق سراحهم قبل شهرين" وأن وزير خارجيتها "اقترح إخلاء سبيلهم" خلال زيارته إلى السويد في مارس الماضي.



ومنذ أشهر عديدة تطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالإفراج عن رعاياها الثلاثة، فيما تحدثت تقارير عن اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق بشأنهم.



ويأتي هذا التطور في وقت يستعد ترامب لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.







م.ح.



بنا 2053 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/04 - 38 : 02 AM