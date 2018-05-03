خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب يؤكدان ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني الرياض في 3 مايو / بنا / أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال الاتصال الهاتفي وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.



وأكد الزعيمان ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.





م.ح.



بنا 1931 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/03 - 05 : 11 PM