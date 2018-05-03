مقتل أكثر من مائة شخص في الهند جراء عاصفة غبارية نيودلهي في 3 مايو/ بنا / لقي أكثر من مائة شخص مصرعهم جراء عاصفة غبارية قوية ضربت شمالي الهند.



ونقلت "بي بي سي" عن مسؤولين محليين قولهم إن معظم القتلى سقطوا في ولاية أتر باريدش.



وقال مسؤول في ولاية راجستان التي ضربتها العواصف بشدة إن المدينة لم تشهد عاصفة بهذه القوة منذ عقود.



ومعظم القتلى كانوا نائمين عندما انهارت منازلهم بعد أن ضربتها الصواعق والرياح الشديدة.



وتسببت الرياح باقتلاع الأشجار وتقطيع الأسلاك الكهربائية.



وكانت الهند تعرضت الشهر الماضي لعاصفة قوية وكلفت السلطات لجنة بدراسة أسباب هذه العواصف.







م.ح.



بنا 1812 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/03 - 03 : 10 PM