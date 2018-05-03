سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي تلتقي طلاب معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية القاهرة في 3 مايو / بنا / التقت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بطلبة معهد الدراسات الدبلوماسية (الدفعتان ٥٠ و ٥١)، اليوم، بقاعة د. بطرس غالي في المعهد، في مدينة القاهرة بجهورية مصر العربية.



وخلال اللقاء، أشادت سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بالمتابعة الحثيثة التي يوليها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بتمكين الشباب في الوزارة، مستعرضةً اللبنات الأولى للمعهد الدبلوماسي بمملكة البحرين، كما نوهت بأهمية تطوير المناهج النظرية والتطبيقية خلال إعداد الدبلوماسيين بالدورات التأسيسية في المعاهد الدبلوماسية، مبينةً مدى اهتمام وزارة الخارجية بالمملكة ومسؤوليها بتوفير الفرص للمرأة من خلال العديد من الآليات التي طورتها الوزارة في هذا الشأن، مثل لجنة تكافؤ الفرص، استنادا على ركائز مهمة، كمبدأ المساواة.



وعبر طلاب معهد الدراسات الدبلوماسية المصري عن بالغ سعادتهم بهذا اللقاء، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.



كما دار حوار مفتوح بين سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي والطلبة، جرى خلاله طرح مواضيع الاهتمام المشترك.



ع.ر/م.ح.



بنا 1720 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/03 - 23 : 08 PM